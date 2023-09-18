Траньков: кто бы что там ни писал и ни говорил, было круто поработать с Алинкой Загитовой

Двукратный олимпийский чемпион 2014 года, российский фигурист Максим Траньков подвёл итоги своей работы ведущим на контрольных прокатах сборной России, которые прошли в Москве.
«Ну вот и всё, завершён этот сложнейший уикенд. Контрольные прокаты сборной команды России – 2023/2024 завершены. Было вновь круто поработать с Алинкой (Загитовой). И, кто бы что там ни писал и ни говорил, нам было весело и задорно. Да, немножко устали, но такова жизнь. Это приятная усталость.
И так здорово, что вы ходите на фигурное катание, что вы смотрите фигурное катание, что вы переживаете за фигуристов – и пусть даже не всегда эти переживания адекватны, но они важны. Важны и тренерам, и спортсменам, и, конечно же, нам – комментаторам и ведущим. Спасибо огромное! Пока! Смотрите фигурное катание, мы вам его будем показывать обязательно», — написал Траньков в своих социальных сетях.
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