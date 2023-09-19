Спортивный юрист: основная битва в CAS развернётся между ВАДА и представителями Валиевой

Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала о роли своего британского коллеги Грэма Артура при рассмотрении дела фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В процессе, кроме Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Валиевой, в качестве сторон также будут участвовать Международный союз конькобежцев (ISU) и РУСАДА. Интересы последнего и будет представлять Артур.

«Это юрист, который уже давно представляет интересы РУСАДА во всех международных судебных органах. В том числе он работал над делом Валиевой во время разбирательства на Олимпийских играх. Это очень опытный юрист, который долгое время трудился в Антидопинговом агентстве Великобритании, а затем открыл частную практику. Очевидно, он будет отстаивать позицию РУСАДА о том, что имела место незначительная вина или халатность спортсменки, приводить соответствующие прецеденты. Конечно, его позиция может повлиять на итоговое решение, но основная битва в CAS развернётся всё-таки между юристами ВАДА и представителями самой Валиевой», — приводит слова Анцелиович «РИА Новости Спорт».

Дело о нарушении антидопинговых правил Валиевой будет рассмотрено в CAS с 26 по 28 сентября.