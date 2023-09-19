Букин — о возвращении Степановой: немножко стыдно, что Саша пришла в форму быстрее, чем я

Российский фигурист Иван Букин рассказал о быстром возвращении на лёд Александры Степановой после родов.

«Однозначно, я вижу, что Сашка энергетически заряжена. Это тоже такой интересный момент, я думал, что ей понадобится больше времени, чтоб выйти на лёд. Я не сомневался, что она выйдет, но я думал, что это всё-таки затянется. Но я заново убедился, что Саша очень целеустремлённый человек. Рождение ребёнка подталкивает её ещё больше заниматься тем, что она любит. Не знаю, как это конкретно связано, но чувствую это на наших общих отношениях.

Выходя на лёд, она относится ко всему более ответственно, чем это было до рождения ребёнка. Я чувствую, что сейчас она заряжена и готова работать на двести процентов. Вы знаете, мне даже немножко стыдно, что Саша пришла в форму быстрее, чем я (смеётся)», — рассказал Букин в программе «Прокат Show».