Александр Энберт: я в восторге от прокатов Косторной и Куницы, от их дебюта

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт высказался о дебюте на контрольных прокатах фигуристов сборной России новой спортивной пары Алёна Косторная/Георгий Куница.
«Думаю, что Косторная/Куница потратили очень много времени на то, чтобы скататься, на то, чтобы выучить координационные элементы. Алёна с Гошей в принципе многое умели сами: Гоша — в парном катании, Алёна — в одиночном. Катание Алены, я думаю, что у всех всегда вызывало восторг, это было эталонное одиночное катание, которого в какой-то степени нам не хватает сейчас. Но, лично по мне, Гоша очень подтянулся в плане владения коньком. Думаю, многие видели их прокат летом и там, конечно, и у Алёны были совсем другие элементы, и Гоша совсем по-другому катался. Видно, какую они работу проделали. Я, честно говоря, в восторге от их прокатов, от их дебюта», — сказал Энберт в первом выпуске новой программы о фигурном катании «Прокат Show» на YouTube.
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