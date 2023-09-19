Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала о своих любимых костюмах и о том, как их для неё шили.

«Когда начинают шить костюм к программе? Мы никогда задолго не шили. Искать какие-то варианты – наверное, где-то за месяц, это если к соревнованиям. Ольга Рябенко может сшить за ночь. Зависит от того, сколько времени есть.

Минимальный срок, за который мне сшили наряд? Одна ночь. Мне нужно было платье для выступления с Димой Михайловым на показательном номере. Мы его поставили впритык к отъезду на шоу. Я позвонила Ольге, говорю: «Мне срочно нужно платье». У неё всегда есть мои мерки, она сказала: «Хорошо, я постараюсь», и за ночь сшила платье. Оно очень удобное, очень хорошо сидит. И ни одной примерки не было.

Бывали ли наряды, от которых отказывалась? В сезоне, когда я каталась у Евгения Викторовича Плющенко, мы искали разных дизайнеров. С одной девушкой работали, и она одно платье переделывала, от одного я отказалась – мы сделали у другой. Очень сложно сразу подстроиться.

Есть ли у меня любимый цвет нарядов? Мне в принципе на себе нравится очень много цветов. Я даже не мерила, чтобы прямо мне не понравилось. Очень нравится бордовый.

Самое удобное и самое красивое из моих платьев? По удобству — олимпийская «Круэлла». Это самое удобное платье, поэтому я его потом обратно и вернула. А по красоте… Из последних очень красивое сейчас было на «Щелкунчике», бордовое. Очень мне нравилось. И голубое с длинной юбкой из номера под живое исполнение Филиппа Киркорова. Очень красивое», — сказала Трусова в первом выпуске новой программы о фигурном катании «Прокат Show» на YouTube.