Приключения Трусовой в Мексике. Откатала «Круэллу», покорила детей и подружилась с собакой

Зарубежные болельщики раскупили все билеты на встречу с Сашей, а на её мастер-классы приехали фигуристы из нескольких стран.

Начало осени у Александры Трусовой выдалось жарким! С 6 по 10 сентября она проводила мастер-классы в далёкой Мексике, а также презентовала свою биографию, встречалась с фанатами и выступала с олимпийской программой «Круэлла». Трудилась очень много и постоянно находилась в центре внимания.

Все понимали — приехала настоящая спортивная легенда, поэтому хотели устроить достойный Королевы квадов приём. Саше довелось пройти в Мексике даже по красной дорожке! А на гала-вечере зрители сопровождали её прокат неистовыми криками восторга.

Похоже, приключения за океаном удались Русской ракете на славу. А ещё эта поездка напомнила, что её популярность — поистине мирового масштаба.

За Трусовой в Мексику приехали ученики из других стран

В солнечной Мексике можно отлично провести каникулы, но Александра Трусова отправилась туда трудиться. Визит с мастер-классами в город Хурикилья штата Керетаро запланировали на 6–10 сентября — практически целая неделя, чтобы поделиться опытом с местными и приезжими из других стран фигуристами. Да-да! Ради тренировок с Сашей в Мексику специально прибыли спортсмены из США, Чили, Эквадора и Аргентины. Об этом сообщили в издании «Спорт Пресс».

Среди подопечных Саши превалировали дети, но были и взрослые фигуристы. И те, и другие остались очень довольны: в соцсетях множество счастливых отзывов и благодарностей Русской ракете. Некоторые признаются, что встреча с ней была исполнением их мечты и подарила вдохновение.

Александра Трусова Фото: t.me/queen_sasha_trusova

Знаменитая одиночница действительно отлично проявила себя в роли наставника: неустанно работала с учениками и на льду, и в спортивном зале, и всё в максимально позитивной атмосфере. При желании она наверняка сможет построить прекрасную карьеру тренера и вырастить собственных чемпионов. К тому же Саша очень любит детей и явно получает удовольствие, когда занимается с ними.

Языковой барьер не стал помехой для проведения плодотворных мастер-классов. На них была переводчица, хотя Русская ракета без проблем коммуницировала с ребятами при помощи жестов и оперативно выученных слов на испанском.

Александра Трусова Фото: Из личного архива Александры Трусовой

«Все задаются вопросом, как же я общаюсь здесь с детьми? У меня есть переводчица Анастасия, она говорит им на испанском. А я несколько слов уже знаю на испанском и объясняю жестами. Все меня понимают, все меня слушают. Ну и чуть-чуть я их на русском научила», — с улыбкой сказала Трусова на видео в своём телеграм-канале.

Трусова передала послание спортсменам во всём мире

Внимание к Саше в Мексике было приковано не только на катке, но и вне его. Едва она успела преодолеть 30-часовую дорогу, как уже отправилась давать интервью на местное телевидение. В аэропорту тоже пришлось отвечать на вопросы подоспевших журналистов и фотографироваться с поклонниками. Ради неё мексиканцы подготовили плакат на русском языке: «Добро пожаловать в Мексику». С таким тёплым приёмом усталость от долгого перелёта сразу отошла на второй план.

В телестудии Саша рассказала, что счастлива находиться в Мексике и рада поделиться опытом в фигурном катании. Кроме того, она передала спортсменам всего мира личное послание: «Верьте в себя, проявив немного упорства, вы сможете добиться того, чего хотите».

Александра Трусова Фото: t.me/team_trusova_official

Не обошлось и без обсуждения наболевшего вопроса о продолжении карьеры. Девушка не стала лукавить и объяснила, что сейчас хочет сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу и проведении мастер-классов.

Вместе с Сашей на ТВ пришла ещё одна фигуристка — многократная чемпионка Мексики Марисоль Паиз, которая после ухода из спорта стала обозревателем по фигурному катанию. Именно она пригласила Русскую ракету на свою родину.

Марисоль Паиз и Александра Трусова Фото: Из личного архива Марисоль Паиз

«Билеты на семинар были распроданы за 30 часов. Мне пришлось попросить больше слотов. Я до сих пор получаю сообщения от людей с вопросом, могут ли они зарегистрироваться. Это было безумие, но мы этого ожидали. У Саши есть поклонники по всему миру. Люди очень взволнованы, и я тоже очень взволнована, потому что я тоже фанат. Я большая её поклонница! Вы, ребята, видели меня на Олимпийских играх», — поделилась Паиз в эфире Claro Sports.

Дива на красной дорожке и прокат олимпийской «Круэллы»

Важным мероприятием в Мексике стала презентация биографии Саши. Книгу, которая вышла в России в 2020 году, выпустили специальным тиражом на испанском языке. Для поклонников девушки в Мексике это невероятный подарок!

Интересно, что спортсменка намекнула на выход в будущем продолжения. Никаких точных сроков не называла, но дала понять, что чувствует необходимость поведать о продолжении своего спортивного пути, ведь повествование в книге затрагивает главным образом её юниорский период и совсем немного взрослые старты.

Александра Трусова Фото: editalfil.com

Один из дней в Мексике Саша также посвятила организованной встрече с фанатами. Чтобы попасть на неё, нужно было приобрести билет. Раскупили все! Возможность получить автограф и сфотографироваться с выдающейся фигуристкой осчастливила множество болельщиков. И не только людей, но и братьев наших меньших. На автограф-сессии Саша познакомилась с очень милой собакой и мгновенно расположила её к себе. Породистый пёсик даже «дал пять» Русской ракете своей лапкой!

Александра Трусова Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Однако роль самого яркого события, безусловно, выпала гала-шоу, на котором Саша выступила с олимпийской произвольной программой. Перед этим она прошлась по красной дорожке в элегантном жёлтом костюме, словно голливудская дива.

Александра Трусова Фото: Lakeside Icepark

Пока зрители с нетерпением ждали выхода Саши на лёд, она с умилением наблюдала за трогательными номерами маленьких деток и посылала им лучики поддержки.

Сама Саша в тайной поддержке из закулисья точно не нуждалась: трибуны подняли неистовый восторженный крик, как только объявили её выход. Казалось, они заглушат музыку и Королеве квадов придётся кататься под ликование публики. Но к моменту первых нот саундтрека из фильма «Круэлла» люди затаили дыхание в ожидании фееричного действа. Дальше поднимали визги по традиции на прыжках и космическом кантилевере Саши.

Прыгала она трижды: сделала два тройных лутца и двойной аксель. Последний — во второй половине. Всё приземлила, хотя немного смазала выезд на акселе. Но с учётом очень тёмного освещения на катке это не удивляет. Кататься в полутьме рискованно и без прыжков. Но Саша без них была бы не Сашей.

Костюм для выступления в Мексике она надела тот самый олимпийский — лаконичное, но очень стильное чёрное платье. После финальной позы зрители вновь оглушили Сашу визгами и аплодисментами. За каких-то три минуты она подарила людям невероятные эмоции, которые они сохранят на всю жизнь в своём сердце.

Пожалуй, эта всенародная любовь и есть главная награда Саши. Она заслужила её своей отвагой, прогрессом, талантом, и никакие титулы и медали неспособны это затмить.