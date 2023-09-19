«Хотелось бы официальных разъяснений». Энберт — о запрете Гуменнику катать под Rammstein

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт высказался о ситуации с Петром Гуменником, которому накануне контрольных прокатов запретили исполнять ранее анонсированную короткую программу под композицию Rammstein.

В качестве объяснений речь шла о некоем письме, полученном школой, где занимается фигурист. На контрольных прокатах Петру пришлось катать прошлогоднюю контрольную программу. Официального объяснения сложившейся ситуации пока не было.

«Для меня самое обидное, что спортсмен проделал огромный труд, титанический, полгода готовился, и в последний момент это не случилось. Хотелось бы, чтобы были какие-то официальные разъяснения… От федерации какой-то пресс-релиз, чтобы больше такого не случалось, чтоб ребята знали, как музыку выбирать», — сказал Энберт в первом выпуске новой программы о фигурном катании «Прокат Show» на YouTube.