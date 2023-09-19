Степанова и Букин оценили новые программы Кондратюка и Самарина

Александра Степанова и Иван Букин в первом выпуске новой программы о фигурном катании «Прокат Show» на YouTube рассказали, какие программы мужчин им наиболее понравились во время контрольных прокатов фигуристов сборной России.

Букин: Марк (Кондратюк) — это просто талантище, боец. Что-то невероятное творит и делает! Я вижу, как он каждый раз побеждает разные ситуации в программе, и это восхитительно. Восхитительно, какой он боец и какой он талантливый человек.

Степанова: Да, он очень талантливый.

Букин: Мы обожаем Светлану Владимировну (Соколовскую) просто.

Степанова: Мне понравился Самарин с его программой, там было несколько композиций.

Букин: Сашка, да. Crazy Frog — это моё детство, было весело, когда мы смотрели это на кнопочных телефонах.

Степанова: Программа классная очень. Она прям для зрителей. Произвольная достаточно длинная, иногда, когда выбирают какую-то медленную музыку, бывает такое, что пропадает интерес. Четыре с лишним минуты очень тяжело смотреть, реально. А тут было очень прикольно.