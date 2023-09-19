Степанова и Букин оценили новые программы Кондратюка и Самарина

Александра Степанова и Иван Букин в первом выпуске новой программы о фигурном катании «Прокат Show» на YouTube рассказали, какие программы мужчин им наиболее понравились во время контрольных прокатов фигуристов сборной России.
Букин: Марк (Кондратюк) — это просто талантище, боец. Что-то невероятное творит и делает! Я вижу, как он каждый раз побеждает разные ситуации в программе, и это восхитительно. Восхитительно, какой он боец и какой он талантливый человек.
Степанова: Да, он очень талантливый.
Букин: Мы обожаем Светлану Владимировну (Соколовскую) просто.
Степанова: Мне понравился Самарин с его программой, там было несколько композиций.
Букин: Сашка, да. Crazy Frog — это моё детство, было весело, когда мы смотрели это на кнопочных телефонах.
Степанова: Программа классная очень. Она прям для зрителей. Произвольная достаточно длинная, иногда, когда выбирают какую-то медленную музыку, бывает такое, что пропадает интерес. Четыре с лишним минуты очень тяжело смотреть, реально. А тут было очень прикольно.
- 19 сентября 2023
-
20:04
-
20:01
-
19:49
-
19:39
-
19:25
-
19:24
-
19:04
-
18:50
-
18:42
-
18:39
-
18:30
-
18:22
-
18:10
-
12:45
-
11:35
-
10:55
-
10:25
-
09:51
-
00:33
- 18 сентября 2023
-
19:14
-
19:10
-
19:03
-
13:45
-
12:39
-
00:24
- 17 сентября 2023
-
22:42
-
22:33
-
22:12
-
21:49
-
21:25
-
21:22
-
21:09
-
21:09
-
20:42
-
20:37