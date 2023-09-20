Журанков: давайте писать: «Мы хотим увидеть короткую программу Гуменника»

Спортивный комментатор Андрей Журанков высказался о несправедливости запрета фигуристу Петру Гуменнику выступать с короткой программой под композицию группы Rammstein.

«Поскольку на письма у нас сейчас последовала такая острая реакция, то давайте писать: «Мы хотим увидеть короткую программу Гуменника». Почему из-за одного болезненно воспринимающего творчество Rammstein человека мы лишены возможности посмотреть работу Пети Гуменника?

Вот ещё один важный момент, который на этих прокатах мне показалось важным подчеркнуть. Я видел, как спортсмены хотели представить свои программы. Я просто видел! Некоторые выходили с травмами, не полностью готовыми, но они хотели показать.

Например, одна из моих любимых — Ксюша Синицына. Пробивает коньком ногу, выходит с шестью дупелями, потому что больше ничего не может прыгать. Ей и замораживали, и заклеивали, и что только с ногой не делали… Но она говорит: «Я хочу, я обещала вам вчера показать свою новую программу, я хотела этого, поэтому решила, что всё равно выйду». И таких было много. А как Самарин хотел представить свои программы, свою новую произвольную, как был рад!

И представляете: Пётр Гуменник тоже со своей командой хочет представить Rammstein, а ему не дают», — сказал Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».