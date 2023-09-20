Боброва — о костюме Туктамышевой к короткой программе: нравится идея, но не реализация

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва поделилась мнением о выступлении фигуристки Елизаветы Туктамышевой на контрольных прокатах сборной России, а также высказалась о костюме спортсменки, подготовленном для короткой программы.

«Мне понравилась её короткая программа, она ещё будет её дорабатывать. Это та программа, которую хочешь видеть от соревнования к соревнованию и будешь находить в ней ещё что-то новое. Меня не смутил выбор музыки, потому что редко у нас берут русские версии. Костюм у Туктамышевой… Мне нравится идея, но не реализация», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Напомним, контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию прошли в Москве 16 и 17 сентября.