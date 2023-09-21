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Анна Погорилая: некоторые элементы повторить на роликах не получается

Анна Погорилая: некоторые элементы повторить на роликах не получается
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Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года в женском одиночном катании Анна Погорилая рассказала о разнице выполнения элементов на коньках и роликах.

«Я пробовала прыгать и вращаться, но на роликах всё иначе. Конечно, на них сложнее, чем на коньках.
Некоторые элементы повторить на роликах не получается. Например, элемент «выпад», так как в нём задняя нога должна лежать на ботинке и скользить по льду. Но в основном все элементы из фигурного катания просто подстраивают под выполнение на роликах», — сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Погорилая — бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, серебряный (2017) и двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов, бронзовый призёр финала Гран-при сезона-2016/2017.

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