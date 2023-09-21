Погорилая — о травме на роликах: повредила подбородок, нужно было его зашивать
Поделиться
Бронзовый призёр чемпионата мира — 2016, трёхкратный призёр чемпионатов Европы, российская фигуристка Анна Погорилая рассказала о травме, которую получила, выступая в шоу на роликовых коньках.
Погорилая завершила карьеру в 2017 году из-за травмы спины и вышла замуж за бывшего фигуриста Андрея Невского. 22 декабря 2020 года в их семье родилась дочь Ева.
«Падать гораздо страшнее, так как трение больше на паркет. Катаясь на роликах, я повредила подбородок, нужно было его зашивать. И один раз раскрутился стопор, я пролетела через него. Это было достаточно жёстко. Падать на роликах для меня оказалось больнее, чем на коньках. Не хотелось бы повторения», — сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 сентября 2023
-
18:20
-
17:50
-
17:25
-
16:55
-
16:30
-
16:08
-
16:05
-
15:53
-
15:40
-
15:34
-
15:15
-
14:50
-
14:27
-
14:17
-
14:03
-
13:46
-
12:54
-
12:33
-
12:23
-
11:22
- 20 сентября 2023
-
22:27
-
20:11
-
16:05
-
15:40
-
15:15
-
14:55
-
14:30
-
14:13
-
14:05
-
13:45
-
13:27
-
00:49
-
00:26
- 19 сентября 2023
-
23:57
-
23:47
Партнерский контент