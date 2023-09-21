Погорилая — о травме на роликах: повредила подбородок, нужно было его зашивать

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2016, трёхкратный призёр чемпионатов Европы, российская фигуристка Анна Погорилая рассказала о травме, которую получила, выступая в шоу на роликовых коньках.

Погорилая завершила карьеру в 2017 году из-за травмы спины и вышла замуж за бывшего фигуриста Андрея Невского. 22 декабря 2020 года в их семье родилась дочь Ева.

«Падать гораздо страшнее, так как трение больше на паркет. Катаясь на роликах, я повредила подбородок, нужно было его зашивать. И один раз раскрутился стопор, я пролетела через него. Это было достаточно жёстко. Падать на роликах для меня оказалось больнее, чем на коньках. Не хотелось бы повторения», — сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.