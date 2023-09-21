Хореограф группы Рукавицына — о новых программах: хочется, чтобы было с русской душой

Хореограф группы Евгения Рукавицына Валентин Молотов рассказал о программах на новый сезон, поставленных под российскую музыку.
Это короткая программа Дмитрия Алиева под песню группы «Любэ» и «Там нет меня» Анны Фроловой.
«Эта музыка у меня была давно. Я искал спортсменку, которая может душевно прокатать, прожить эту историю, вложить что-то своё. Мне показалось, что с ней это будет работать. Думаю, что она будет ещё совершенствоваться, чтобы программа доходила до каждого зрителя. Я предложил Ане, она сказала: «Давайте попробуем», это было немножко спонтанно. Пробуем? Пробуем, поехали.
Программы сразу у двух спортсменов под русскую музыку — задумка или случайность? Думаю, это стечение многих обстоятельств. Почему не сейчас, когда есть возможность и всем всё понятно? Иногда хочется, чтобы было с текстом, с русской душой, чтобы доходило до зрителя», — передаёт слова Молотова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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