Дмитрий Алиев: нужно двигаться равномерно, а не семимильными шагами с языком на плече

Чемпион Европы – 2020 в мужском одиночном катании российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал о планах на сезон-2023/2024.
«Конечно, мне хочется на протяжении всего сезона показывать стабильное катание, а не так, как на финале Гран-при в Петербурге, где после 11-го места в короткой программе поднялся на 2-е, то есть надо обе программы катать хорошо. А для этого следует сильно держать себя в рамках, что для спортсмена нормально. Просто нужны силы, и где-то черпать каждый раз новую энергию, потому что я такой, что откатал старт и не то, чтобы наступил спад, просто вся накопленная энергия растрачена, и мне нужна новая. Нужны источники, время. Но тот сезон оказался для меня полезным. Много всего нового сам про себя узнал, открыл… Понял, что нужно двигаться равномерно, а не семимильными шагами с языком на плече — не бежать, а спокойно шагать. Хочется показывать и рассказывать в своих программах, кто такой Дима Алиев, кем он может быть и что из него может получиться», — приводит слова Алиева пресс-служба ФФККР.
- 21 сентября 2023
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