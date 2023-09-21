Глава Global Athlete раскритиковал CAS за недопуск США на слушания по делу Валиевой

Глава Ассоциации спортсменов Global Athlete Роб Келер раскритиковал Спортивный арбитражный суд (CAS), не допустивший представителя американских фигуристов на слушания в Лозанне по делу о нарушении антидопинговых правил россиянкой Камилой Валиевой.

«Почему CAS не допускает открытого и прозрачного судебного разбирательства, чтобы можно было добиться справедливости? Этим спортсменам есть что терять, им следует разрешить слушать, чтобы не было никаких закулисных сделок".

В целом, судебное разбирательство затягивается, в правосудии отказано. МОК и все другие заинтересованные стороны постоянно преклоняются перед Россией. CAS смягчил санкции ВАДА, а также разрешил Валиевой продолжить соревнования после положительного результата допинг-теста», — приводит слова Келера Sportschau.

Напомним, что оказавшийся положительным допинг-тест Валиева сдала на чемпионате России в декабре 2021 года, но о его результатах стало известно только по окончании командного турнира Олимпийских игр – 2022, выигранного сборной России. Американцы стали вторыми. МОК отложил награждение до завершения расследования дела Валиевой.