Туктамышева: вижу в Косторной потенциально восхитительную парницу

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, кто из фигуристов больше всего понравился ей на контрольных прокатах сборной России.

«Меня впечатлили Алена Косторная и Георгий Куница. Мне они безумно понравились. Я соскучилась по катанию Алены. Я вижу в ней потенциально восхитительную парницу, которая может поднять эту пару на высочайший уровень.

Ребята идеально подходят друг другу. Алена такая харизматичная, с прекрасной осанкой, катанием. Все, что нужно для парницы, у нее есть. Теперь только работать, чтобы у них не терялась мотивация.

Я рада и за их тренеров, потому что они сделали хорошую работу, подобрали интересные образы. Особенно в произвольной [программе] — для меня открытие, что «Голодные игры» так прозвучали на большой арене. Это классный фильм, и Алена с Гошей прекрасно справились, учитывая, какое количество времени у них было для подготовки.

Еще очень рада, что вернулась Саша Степанова с Ваней Букиным. Они всегда прекрасно смотрелись на льду, это большое событие. Они же год пропустили, выглядели очень хорошо», — приводит слова Туктамышевой «Газета.Ru».