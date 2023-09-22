Елизавета Туктамышева: не будет так, что всё, я больше не хочу, заканчиваю, до свидания

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, планирует ли выступать на соревнованиях в сезоне-2022/2023.
«Я вхожу в сезон. Сейчас откатаю шоу, и у меня будет почти месяц, чтобы привести себя в форму, это достаточно много времени для меня. И на шоу я тоже не буду терять ту форму, которая есть, буду кататься тут ежедневно. В планах выступить на третьем и шестом этапах Гран-при в Красноярске и Москве.
Обсуждала ли с Мишиным свои сомнения? Алексей Николаевич вряд ли может заставить меня что-то делать. Все идет от моих внутренних ощущений. Но если что-то произойдет, то я, естественно, буду с ним это обсуждать. Это наше общее дело, мы с ним давно вместе работаем. Не будет так, что всё, я больше не хочу, заканчиваю, до свидания. Все будем решать в диалоге», — приводит слова Туктамышевой «Газета.Ru».
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