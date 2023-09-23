Ирина Роднина: надо быть готовыми к любому решению CAS в отношении Камилы Валиевой

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о предстоящих слушаниях по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой. Слушания пройдут 26–28 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Заседание по делу Валиевой? Хочется уже наконец-то узнать полную картину происходящего. А то никто ничего не говорит. Дело покрыто туманом. Какой будет итог? Надо быть готовыми к любому решению CAS в отношении Валиевой», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».

После завершения командного турнира фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай) допинг-проба несовершеннолетней Валиевой с чемпионата России дала положительный результат на триметазидин. Валиева не признаёт вины, а ISU и ВАДА настаивают на четырёхлетней дисквалификации фигуристки.