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Новицкий — о Чиризано: в России много хороших девочек, у него будет неплохой выбор

Новицкий — о Чиризано: в России много хороших девочек, у него будет неплохой выбор
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Чемпион Европы 2009 года в танцах на льду Сергей Новицкий поделился мыслями о будущем фигуриста Дарио Чиризано.

«В России сейчас довольно много хороших девочек, и, если Чиризано решит вернуться, у него будет неплохой выбор. Но, на мой взгляд, в первую очередь Дарио стоит задуматься над тем, чего ему хочется самому — продолжать кататься или, может, заниматься чем-то другим. Когда он определится, тогда можно приступать к выбору партнёрши: пробовать кататься, смотреть, нравится ли человек по характеру, получится ли сработаться. Потому что, пока не попробуешь, не узнаешь, есть ли перспектива», — приводит слова Новицкого RT.

Напомним, Чиризано выступал за Россию в дуэте с Ириной Хаврониной. Пара распалась в конце 2022 года. Позднее Дарио попробовал покататься с чешкой Денисой Цимловой, но у них не сложилось из-за отказа ФФККР отпустить фигуриста в Чехию или Италию.

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