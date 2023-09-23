Алина Загитова показала ролик в красном платье на фоне овец
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала в своём телеграм-канале необычное видео в красном платье на фоне отары овец. Фигуристка подписала публикацию: «Summer’23».
В ролике Загитова позирует на поле в ярком гламурном наряде оригинального кроя, а затем запросто бежит догонять милых, но не слишком дружелюбных овечек.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.
Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики и работает на телевидении в качестве корреспондента и ведущей. Также Алина участвуют в ледовых шоу и различных активностях, связанных с другими видами спорта – боксом и фехтованием.
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