Алина Загитова показала ролик в красном платье на фоне овец

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала в своём телеграм-канале необычное видео в красном платье на фоне отары овец. Фигуристка подписала публикацию: «Summer’23».

В ролике Загитова позирует на поле в ярком гламурном наряде оригинального кроя, а затем запросто бежит догонять милых, но не слишком дружелюбных овечек.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики и работает на телевидении в качестве корреспондента и ведущей. Также Алина участвуют в ледовых шоу и различных активностях, связанных с другими видами спорта – боксом и фехтованием.