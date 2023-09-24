Украинский дуэт отказался поздравлять пару из Грузии с победой на Гран-при среди юниоров

Украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта отказались поздравлять грузинский дуэт Анастасии Метёлкиной и Луки Берулавы с победой на этапе юниорского Гран-при, проходившем в Будапеште (Венгрия). Сами украинцы на этом турнире заняли второе место.

На церемонии награждения Метёлкина и Берулава обнялись с бронзовыми призёрами, канадским дуэтом Мартины Арионо Кент и Шарля Лалиберт-Лорана, а затем подошли к Серовой и Хобте, чтобы поздравить соперников с серебряной медалью, однако украинская пара отказалась от контактов с грузинским дуэтом.

Анастасия Метёлкина начала выступать за сборную Грузии в 2020 году, Лука Берулава — с 2019 года. Спортсмены являются уроженцами России и тренируются у Павла Слюсаренко.