Известный американский фигурист обрушился с критикой на МОК и CAS из-за дела Валиевой

Двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира, американский фигурист Винсент Чжоу выступил с критикой в адрес МОК и CAS из-за ведения допинг-дела россиянки Камилы Валиевой.

Отметим, что на Олимпиаде-2022 Чжоу в составе сборной США завоевал серебро, однако команда не получила медали из-за участия Валиевой в этих же соревнованиях. Решение по делу россиянки окончательно закрепит результаты командного турнира.

«Когда церемония награждения командных соревнований всё-таки состоится, она станет символом грубых ошибок МОК, CAS и РУСАДА. Как показывают пустые коробки с медалями моей команды, глобальная антидопинговая система подводит спортсменов.

Я и мои товарищи по команде почти ничего не слышали об этом деле за 19 месяцев, прошедших с момента проведения Игр. У нас нет оснований полагать, что наши интересы будут представлены адекватно. Открытое и прозрачное слушание во многом поможет спортсменам понять любое принимаемое решение. Прозрачность укрепит доверие к глобальной антидопинговой системе, которая потеряла доверие своих самых важных заинтересованных лиц – спортсменов.

Мои товарищи по команде и я знаем о широком распространении допинга среди других российских фигуристов. К сожалению, это никого не должно удивлять, учитывая, что перед антидопинговой организацией, не соблюдающей требования, по-прежнему стоит задача обеспечения честности спорта внутри России.

Отложенное правосудие — это отказ в правосудии, и я и мои товарищи по команде никогда не получим шанс предстать перед всем миром, чтобы отпраздновать тяжёлую работу всей жизни, завершившуюся достижением, определяющим карьеру», — приводит слова Чжоу BBC.