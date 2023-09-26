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Канадская журналистка: не было сказано более правдивых слов, чем заявление Чжоу о России

Канадская журналистка: не было сказано более правдивых слов, чем заявление Чжоу о России
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Канадская журналистка Беверли Смит прокомментировала слова двукратного бронзового призёра чемпионатов мира, американского фигуриста Винсента Чжоу, который ранее раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) и Спортивный арбитражный суд (CAS) за ведение дела о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой.

«Не было сказано более правдивых слов, чем заявление Винсента Чжоу об олимпийском движении России в последние годы и о деле россиянки Камилы Валиевой, которое окончательно омрачило прошлые Олимпийские игры», — написала Смит на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что на Олимпиаде-2022 Чжоу в составе сборной США завоевал серебро, однако команда не получила медали из-за участия Валиевой в этих же соревнованиях. Решение по делу россиянки окончательно закрепит результаты командного турнира.

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