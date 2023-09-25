В МОК после скандальных слов Чжоу заявили, что «разделяют разочарование спортсменов»

Представители Международного олимпийского комитета (МОК) отреагировали на вызвавшее резонанс высказывание двукратного бронзового призёра чемпионатов мира американца Винсента Чжоу касательно допинг-дела Камилы Валиевой. Чжоу раскритиковал медлительность и закрытость МОК и CAS, а также заявил о «широком распространении допинга среди других российских фигуристов».

«МОК разделяет разочарование спортсменов. Мы хотим, чтобы результаты соревнований были окончательными во время Игр, чтобы спортсмены могли наслаждаться моментом во время Олимпиады. Поэтому МОК также очень расстроен сложившейся ситуацией. Но МОК не стоит над законом и должен уважать его и права каждого человека, а также соответствующие судебные решения. С самого начала МОК настаивал на скорейшем принятии решения и надеется, что решение быстро последует за слушанием CAS. А затем МОК выполнит его», — приводит слова представителя МОК «РИА Новости Спорт».