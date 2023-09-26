Лайшев ответил Вяльбе, отправившей трансгендеров в фигурное катание

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе¸которая ранее заявила, что трансгендерным спортсменам место разве что в фигурном катании или художественной гимнастике.
«Вяльбе — великая спортсменка и великий тренер. Думаю, это немножко необдуманные слова. Она ревностно относится к своему виду спорта, где она является президентом. Так говорить о фигурном катании неправильно. Не думаю, что это какой-то стереотип о фигурном катании, просто ассоциация, что этот вид спорта приближен к искусству, а в искусстве обычно больше этих «непонятных людей».
В фигурном же катании настоящие мужественные ребята и настоящие наши красивые девушки. Подчёркиваю: настоящие девушки! Может, Вяльбе трансгендеров надо было в футбол отправлять? Да не надо никуда отправлять, она просто сказала необдуманно», — приводит слова Лайшева Legalbet.
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