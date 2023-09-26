Спортивный юрист Анцелиович: есть все шансы, что Валиева сохранит олимпийскую медаль

Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила о том, что у Камилы Валиевой есть шансы сохранить олимпийскую медаль по итогам слушаний в CAS. Сегодня, 26 сентября, в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (Швейцария) начались слушания по делу Валиевой.

«Как мы знаем, слушания начинаются сегодня, и всем сторонам будет предоставлено время для выступления. Ориентироваться стоит на 30—40 минут для каждой стороны. РУСАДА будет выступать в качестве как истца, так и ответчика по другому делу. Три дня для слушаний выбраны не случайно, а в связи с объединённым производством. Если же времени не хватит, имеется возможность дополнительных, четвёртых суток. Как мы можем допустить, каждый из участников, скорее всего, заявил своих экспертов. Это люди, которые обладают определёнными научными знаниями и подтверждают теорию, на которой каждая сторона в деле базирует свою позицию.

С учётом требований РУСАДА, как мне кажется, речь будет идти о значительном снижении всех санкций. Хотелось бы, конечно, чтобы было дано полное отсутствие вины, но в этом направлении не всё так просто. Однако я просто уверена, что должна быть установлена незначительная вина или халатность. Есть все шансы на то, чтобы сохранить свою олимпийскую медаль», — сказала Анцелиович в интервью RT.