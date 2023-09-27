«Парное катание — это невероятная пахота». Боброва и Журанков — о дуэте Косторная/Куница

Спортивный комментатор Андрей Журанков и фигуристка Екатерина Боброва высказались о трудности парного катания.

Журанков. «Косторная и Куница поженились, совет да любовь, это замечательно. Вышли в парах, показали свои программы. Я очень хочу, чтобы эта пара сложилась, мне очень интересно, как они будут кататься. Действительно интересно смотреть на суперъяркую Алёну и её мужа. Это может быть интересно. Но что такое парное катание? Это невероятная пахота в два лица. Пашут все, но в парном катании нужно пахать, пахать и пахать. Особенно когда переходишь из одиночного катания.

Мне рассказывали люди из сборной СССР, как пахал Зайцев, когда встал в пару с Родниной, – чуть ли не до помутнения в глазах и не до обмороков. Но в итоге это дало результат. Честно говоря, по прокатам у меня есть некое ощущение недотренированности, может быть, оно и неправильное.

Боброва. Мы не говорим, что это какая-то неперспективная пара, мы обсуждали по прокатам, что мы видели относительно других пар и их программ, представленных на данный момент.

Я думаю, что они достаточно много работали, просто зная ситуацию, пусть и не на личном опыте… Катя Гербольдт, моя подруга, переходила в парное катание в достаточно взрослом возрасте. Это очень сложно, потому что ты много лет катаешься один и не представляешь рядом какого-то фигуриста, который катается вместе, параллельно с тобой, и нужно с ним делать какие-то элементы. Ты же, когда катаешься один, распределяешь программу – как дышать, где ты устал, где отдохнуть. В паре это невозможно сделать, очень сложно быстро переключиться.

Я понимаю, что они начинали с шоу ещё с зимы, но шоу – это совершенно другое по сравнению с тренировками, программами и сложнокоординационными движениями. Это не просто какую-то поддержку ради красоты сделать, это четвёртый уровень – в поддержках, во вращениях, в тодесе, правильные выбросы, чтобы каждый раз было удобно выезжать. Я думаю, что они проделали большую работу за это время», — сказали Журанков и Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».