Вайцеховская — о переходе Самоделкиной: Соколовской в нынешней ситуации не позавидуешь

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о переходе серебряного призёра первенства России среди юниоров по фигурному катанию 2022 года Софьи Самоделкиной от заслуженного тренера страны Светланы Соколовской в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, а также поделилась мнением о нынешнем положении Соколовской.

«Не знаю, какие обещания давала Самоделкиной её уже бывший тренер Светлана Соколовская на этапе перехода Софьи от Сергея Давыдова, но вписываться в историю с гражданством она, очевидно, совершенно не хотела. Возможно, из-за банальной осторожности и нежелания портить отношения с руководством ФФККР.

Хотя с той же вероятностью наставница могла охладеть к спортсменке, когда поняла, что не справляется с задачей провести девушку через пубертат. И как только в группе стало известно, что фигуристка ищет варианты с тренировками (возможно, в другой стране и у более заинтересованного в ней тренера), из группы её просто выгнали. Так, по крайней мере, изложил ситуацию источник, на глазах которого разворачивался весь сюжет.

Соколовской, кстати, в нынешней ситуации совершенно точно не позавидуешь. От неё, помимо Самоделкиной, ушла вице-чемпионка Игр в Пекине Александра Трусова. Действующий чемпион страны по прыжкам Григорий Фёдоров в прошлом сезоне почти убедил публику, что неплохо владеет единственным четверным прыжком — лутцем — и с перебоями выдаёт тулуп, однако сейчас спортсмен не подтверждает даже этого.

Вот и получается, что Соколовская, которой год назад уверенно прочили место в тренерской элите страны, оказалась пусть и не у разбитого корыта, но на гораздо менее устойчивых позициях, чем была до Олимпийских игр в Пекине. Ну и до Самоделкиной ли тут вообще?" — приводит слова Вайцеховской «RT на русском».

Напомним, летом сообщалось, что Самоделкина получила гражданство Казахстана, однако запроса на переход спортсменки в сборную этой страны не поступало.