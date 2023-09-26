Соколовская: Самоделкина сделала прекрасный выбор, перейдя в группу Плющенко

Заслуженный тренер России Светлана Соколовская прокомментировала переход серебряного призёра первенства России среди юниоров по фигурному катанию 2022 года Софьи Самоделкиной в группу двукратного олимпийского чемпиона, трёхкратного чемпиона мира Евгения Плющенко.

«Переход Софьи никак не связан с тренировочным процессом. Она хорошо тренировалась, постепенно справляется со своим пубертатным периодом. Софья сделала прекрасный выбор, перейдя в штаб Евгения Плющенко», — приводит слова Соколовской ТАСС.

Напомним, накануне, 25 сентября, Самоделкина якобы провела первую тренировку под руководством Плющенко, стороны остались довольны совместной работой. Ранее Самоделкина тренировалась под руководством Соколовской.