«Это может занять до года». Юрист рассказала, когда ждать решения суда по делу Валиевой

Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, сколько может занять процесс вынесения вердикта по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой.

«После суда мы точно не узнаем решение, CAS всегда берёт какое-то время на обдумывание. Тут будет зависеть от согласия сторон. Если будет достигнуто согласие, что сначала будет объявлена резолютивная часть, то есть решение без обоснования причин, то оно будет объявлено чуть раньше — это может занять от двух недель до двух месяцев. Однако если стороны не договорятся и захотят получить сразу полное решение с мотивировочной частью, то есть с обоснованием санкций, то это может занять до года, так что это может затянуться. Но я думаю, что арбитры примут во внимание то, что это решение ждут с нетерпением очень многие спортсмены», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.