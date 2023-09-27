Ирина Роднина раскритиковала идею финансовой поддержки лидеров сборной России

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась об идее создания «золотой сотни» ведущих российских спортсменов с достойной заработной платой, чтобы ограничить смену спортивного гражданства лидерами национальной команды. С подобной идеей ранее выступил заместитель министра спорта России Алексей Морозов.
«А из лидеров сборных России никто и не менял спортивное гражданство сейчас, чтобы их нужно было удерживать. В основном уходит молодёжь. Если Минспорта просто хочет поднять зарплаты, это их право. Но как раз спортсмены и тренеры сборных России вполне неплохо зарабатывают. А на что живёт основная масса тренеров в стране — никого не волнует.
Большая часть спортивных объектов находится в муниципальной собственности, поэтому люди в регионах работают на муниципальную зарплату. И что-то об этом министерство у нас не заморачивается. А мне кажется, это один из самых важных вопросов. Мы практически теряем детских тренеров, в регионах тяжёлая ситуация», — приводит слова Родниной «Матч ТВ».
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