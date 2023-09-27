Меган Дюамель объяснила, почему подозревает российских фигуристов в применении допинга

Бывшая канадская фигуристка Меган Дюамель, выступавшая в парном катании, рассказала о своих подозрениях в отношении употребления допинга в российском фигурном катании.
Ранее в употреблении допинга российских спортсменов обвинил американский фигурист Винсент Чжоу.
«Я никогда не ездила тренироваться в Россию, никогда не было интереса или желания этим заниматься, но я знаю некоторых фигуристов, которые там тренировались и потом вернулись. Они рассказывали, что, например, во время тренировок им давали пить вместо еды какое-то вещество наподобие чёрной смолы. Они даже не знают, что это было, но это одно из того, что я слышала.
Было ещё кое-что, что мне всегда казалось забавным, когда я наблюдала это на соревнованиях в течение пары лет после Олимпиады в Сочи. Пара Климова (Фёдор Климов/Ксения Столбова. – Прим. «Чемпионата») в перерыве после шестиминутной разминки, если перед ними была пара фигуристов, то они шли со своим врачом в раздевалку. В этот момент их врачом был Шветский (произносит с трудом). Я не знаю, как произнести его имя. Возможно, я произношу неправильно. В общем, я всегда находила это забавным, потому что мы тоже ездили со спортивным врачом, но не горели желанием общаться с ним, если только у нас действительно не было проблем. Между разминкой и соревнованиями мы ходили гулять с нашим тренером или просто одни. А кто-то в это время исчезал за закрытыми дверями с врачом. Я всегда находила это немного странным и задавалась вопросом, в чём здесь смысл», — сказала Дюамель в подкасте на YouTube-канале The Skating Lesson.
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