В CAS завершился второй день слушаний по делу Камилы Валиевой

Журналистка USA Today Кристин Бреннан сообщила о ходе слушаний по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.
«Завершился второй день слушаний по допинговому делу Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде. Слушание второй день подряд длилось на два часа дольше ожидаемого времени окончания и оба дня заканчивалось примерно в 19:00 по местному времени (20:00 мск). Слушания продолжатся в четверг.
Камила Валиева, которая предпочла не присутствовать на слушаниях по допингу в CAS лично, что разрешено, дала показания по видео во вторник. Вступительные заявления сторон и показания свидетелей также были заслушаны во вторник. Сегодня перед арбитрами выступили эксперты», — написала Бреннан в «Твиттере».
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