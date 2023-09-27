В РУСАДА рассказали, какие санкции CAS в отношении Камилы Валиевой посчитают разумными

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала, какую позицию занимает возглавляемая ей организация по делу фигуристки Камилы Валиевой, которое рассматривается в эти дни в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Напомним, оказавшийся положительным допинг-тест Валиева сдала на чемпионате России 25 декабря 2021 года. Однако о его результате стало известно только после окончания командного турнира Олимпиады-2022. Дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) РУСАДА аннулировал результат Валиевой в день теста. Однако с этим решением не согласились Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный союз конькобежцев (ISU), которые требуют четырёхлетней дисквалификации Валиевой. Спортсменка настаивает на своей невиновности.

«Как мы говорили ранее, РУСАДА полагает, что сторона спортсменки не смогла доказать на установленном правилами уровне полное отсутствие её вины. Как и на стадии представления дела в ДАК, РУСАДА считает, что вина спортсменки в нарушении правил есть, однако она минимальна, и разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения», — приводит слова Логиновой «Спорт-экспресс».