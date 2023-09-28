Вайцеховская: после версии со стаканом дедушки допинговое дело стало проблемой Валиевой

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о готовности российской стороны к слушаниям допингового дела фигуристки Камилы Валиевой, которое проходит в эти дни в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«По делу Валиевой реально интересно одно: какие шаги (кроме безудержного пиара в стиле «взрослые дяди обидели маленькую девочку») были предприняты за месяцы, что прошли перед текущим слушанием? И были ли они предприняты? Всё остальное — комментарии юристов, интервью врача, реакции общественности и так далее — глубоко вторично. Потому что даже слова доктора Шветского о том, что версия с дедушкиным стаканом — это первое, что пришло в голову, юридически не имеют никакого значения. Значение имеет только то, что было занесено в протокол и подписано.

Другой вопрос, что фраза Шветского из нашумевшего интервью («Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в её организм»), на мой взгляд, не закончена. По факту она должна была звучать так: «Нужен был срочный факт, чтобы вывести из-под ответственности тренерский и медицинский штаб».

Что, собственно, и было сделано. Ровно в тот момент, когда в протокол была занесена версия со стаканом, всё допинговое дело автоматически стало проблемой Камилы и её семьи», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.