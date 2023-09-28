Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Юрист объяснила, почему позднее уведомление Валиевой о допинг-пробе не является нарушением

Юрист объяснила, почему позднее уведомление Валиевой о допинг-пробе не является нарушением
Аудио-версия:
Комментарии

Уведомление российской фигуристки Камилы Валиевой о положительной допинг-пробе в последнюю очередь нельзя считать процессуальным нарушением. Об этом заявила руководитель спортивной практики «Клевер консалт», юрист Анна Анцелиович.

«То, что спортсмен получил уведомление после антидопинговых организаций, не является нарушением. РУСАДА как ответственная организация отобрала пробу, занесла её в ADAMS (система антидопингового администрирования и менеджмента — прим. «Чемпионата») под номером с фамилией. Потом проба ушла в лабораторию, но уже только с указанием номера. Лаборатория, не зная, кому принадлежит проба, уведомила о положительном результате через систему ADAMS.

Всемирное антидопинговое агентство, РУСАДА, Международный союз конькобежцев, а перед Олимпиадой и Международный олимпийский комитет имеют доступ к данным по пробам, отбираемым у спортсменов. Они одновременно получают уведомление, когда любая информация, касающаяся результатов анализа, появляется в системе. Дальше тот, кто отобрал пробу, как ответственная за обработку результатов организация был обязан известить спортсменку. Спортсмен получает эту информацию через антидопинговое агентство, а не через лабораторию», — приводит слова Анцелиович ТАСС.

Напомним, с 26 по 28 сентября в Спортивном арбитражном суде Лозанны (Швейцария) проходят слушания по делу Валиевой. Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата — триметазидина.

Материалы по теме
Слушания по делу Валиевой продолжатся в ноябре! Что случилось? LIVE
Live
Слушания по делу Валиевой продолжатся в ноябре! Что случилось? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android