Юрист объяснила, почему позднее уведомление Валиевой о допинг-пробе не является нарушением

Уведомление российской фигуристки Камилы Валиевой о положительной допинг-пробе в последнюю очередь нельзя считать процессуальным нарушением. Об этом заявила руководитель спортивной практики «Клевер консалт», юрист Анна Анцелиович.

«То, что спортсмен получил уведомление после антидопинговых организаций, не является нарушением. РУСАДА как ответственная организация отобрала пробу, занесла её в ADAMS (система антидопингового администрирования и менеджмента — прим. «Чемпионата») под номером с фамилией. Потом проба ушла в лабораторию, но уже только с указанием номера. Лаборатория, не зная, кому принадлежит проба, уведомила о положительном результате через систему ADAMS.

Всемирное антидопинговое агентство, РУСАДА, Международный союз конькобежцев, а перед Олимпиадой и Международный олимпийский комитет имеют доступ к данным по пробам, отбираемым у спортсменов. Они одновременно получают уведомление, когда любая информация, касающаяся результатов анализа, появляется в системе. Дальше тот, кто отобрал пробу, как ответственная за обработку результатов организация был обязан известить спортсменку. Спортсмен получает эту информацию через антидопинговое агентство, а не через лабораторию», — приводит слова Анцелиович ТАСС.

Напомним, с 26 по 28 сентября в Спортивном арбитражном суде Лозанны (Швейцария) проходят слушания по делу Валиевой. Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата — триметазидина.