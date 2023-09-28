Врач Шветский пояснил слова Шаботовой о «правильном допинге» в группе Тутберидзе

Филипп Шветский, который был врачом сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, пояснил слова бывшей российской, а ныне украинской фигуристки Анастасии Шаботовой о «правильном допинге» в группе Этери Тутберидзе.

Четыре года назад, тогда 13-летняя Шаботова в одночасье стала известна сказанными в соцсетях словами о «правильном допинге», которые впоследствии назвала глупостью. Эта история стала частью фильма немецкого журналиста Хайо Зеппельта. Шветский подал в его адрес иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, предварительные слушания по которому состоялись сегодня в Москве.

«Один из тезисов фильма Зеппельта построен на высказываниях Шаботовой. Но дело в том, что она не тренировалась у Этери Георгиевны (Тутберидзе). Насколько я знаю, она только стажировалась у неё в 2017 году, но совсем немного, порядка 10 дней. Кроме того, то видео с «правильным допингом» было вырвано из контекста.

Если посмотреть его целиком, будет понятно, что на самом деле она шутила и рассказывала вообще про солёные огурцы. В итоге её саму подставили этим видео. Анастасия, насколько я могу понять из разговоров с её тренером Светланой Пановой, в принципе так общается. Возможно, где-то на сборах в Новогорске она увидела, что спортсменки Этери Георгиевны конфетки получают в более ярких фантиках, и решила так сказать.

В итоге Зеппельт подаёт это так, что Анастасия, бедная девочка, сбежала из России на Украину от допинг-системы, где её били и не отпускали. И она, мол, рассказала, что Шветский с Тутберидзе дают детям таблетницы и всё прочее», — приводит слова Шветского «РИА Новости Спорт».