Участие Камилы Валиевой в Гран-при России могут перенести из-за отложенного суда

Участие популярной российской фигуристки Камилы Валиевой в командном турнире на Гран-при России может быть перенесено. Об этом рассказал генеральный директор Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган. Перенести выступление могут, если для этого появятся объективные причины.

«Распределение по этапам Гран-при России членов сборной уже сделано. Но если будут объективные причины, требующие переноса, ФФККР примет соответствующее решение», – приводит слова Когана ТАСС.

Ранее в ФФККР сообщили, что Валиева внесена в список для участия в этапах Гран-при России в Казани (с 10 по 13 ноября) и Москве (с 24 по 27 ноября).

Напомним, слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу Камилы проходили с 26 по 28 сентября в Лозанне (Швейцария). Мероприятие состоялось в закрытом режиме. Ранее стало известно, что слушания возобновятся 9 и 10 ноября.