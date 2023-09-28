ВАДА прояснила позицию по дисквалификации Валиевой после переноса слушаний по её делу

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) по-прежнему настаивает на четырехлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. Ранее стало известно, что слушания по делу спортсменки возобновятся 9 и 10 ноября. Они проходили в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне (Швейцария) с 26 по 28 сентября.

«В связи с конфиденциальным характером разбирательства ВАДА не имеет права комментировать перерыв, объявленный Спортивным арбитражным судом ранее сегодня. Однако, как и на всех этапах, мы будем продолжать добиваться скорейшего разрешения этих разбирательств. ВАДА направило это обращение в CAS в интересах справедливости для спортсменов и чистого спорта, наша позиция в данном случае не изменилась. Мы утверждаем, что вывод дисциплинарного комитета РУСАДА о том, что у спортсмена «нет вины или халатности», был неверным в соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса, мы продолжаем добиваться четырёхлетнего срока дисквалификации и дисквалификации результатов спортсменки с даты сбора пробы, включая её результаты во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине», — приводит заявление пресс-службы ВАДА ТАСС.

Напомним, Валиева подозревается в употреблении запрещённого препарата — триметазидина.