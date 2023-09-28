Александра Трусова: мальчики — это такой самый непредсказуемый вид

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова высказалась о контрольных прокатах мужчин-фигуристов сборной России.

«Кто из одиночников больше понравился на контрольных прокатах? В короткой программе Марк (Кондратюк. — прим. «Чемпионата»), Женя (Семененко) и Глеб (Лутфуллин), а в произвольной программе Марк, Женя и Дима Алиев. Марк и Женя в хорошей форме, они обе программы прокатали хорошо.

Новые программы Александра Самарина? Саша вообще в принципе такой, что часто шутит. Интересный такой у него выбор. Мне кажется, на прокатах он более открыто всё делал, и от этого был, наверное, такой восторг. А на тренировках он более сдержанно катал.

Кто из мужчин в ближайшее время может собрать пять четверных? Много вариантов. По прошлому сезону я и так много видела, и четыре четверных видела. Кондратюк, Семененко, Лутфуллин, Гуменник… Тот, кто больше захочет и больше будет работать, тот и прыгнет.

Кто будет бороться за топ-3 на чемпионате России? Это вообще сложно. Мальчики — это такой самый непредсказуемый вид, поэтому мне самой интересно. Сейчас точно сказать не могу», — сказала Трусова в интервью YouTube-каналу OKKO.