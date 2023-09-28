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Татьяна Тарасова раскритиковала CAS за перенос слушаний по делу Камилы Валиевой

Татьяна Тарасова раскритиковала CAS за перенос слушаний по делу Камилы Валиевой
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала перенос рассмотрения допингового дела фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Рассмотрение дела Валиевой началось 26 сентября и должно было завершится не позднее завтрашнего дня, 29 сентября. Однако ранее сегодня в CAS сообщили, что слушания отложены и возобновятся 9-10 ноября. Арбитры решили запросить дополнительную документацию на новые доказательства.

«Это только нам хочется, чтобы эта история поскорее закончилась. Её и начинать-то не нужно было! А они там рассчитывают, что дело будет длиться вечно. Когда-то оно, может, и закончится — им ведь наплевать, что абсолютно невиновная девочка уже столько времени ждёт справедливого решения от злых «тёть» и «дядь». Как я могу ждать от них объективного вердикта, когда она такие вещи делают? Но я буду счастлива, если в итоге поступят по справедливости», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

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