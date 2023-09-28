Гербольдт: в деле Валиевой стоит надеяться и подождать, потому что других вариантов нет

Тренер Катарина Гербольдт, выступавшая как в одиночном, так и в парном катании, прокомментировала перенос рассмотрения допингового дела фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Рассмотрение дела Валиевой началось 26 сентября и должно было завершится не позднее завтрашнего дня, 29 сентября. Однако ранее сегодня в CAS сообщили, что слушания отложены и возобновятся 9-10 ноября. Арбитры решили запросить дополнительную документацию на новые доказательства.

«Если бы всё так было просто, то уже давно приняли бы какое-то решение. Изначально было понятно, что ситуация непростая. Всё равно стоит надеяться, верить и просто подождать, потому что других вариантов нет», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.