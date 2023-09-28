Жулин: неправильно, что дело длится так долго. Валиевой очень тяжело из-за этого

Тренер Александр Жулин высказался о переносе рассмотрения допингового дела фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Рассмотрение дела Валиевой началось 26 сентября и должно было завершиться не позднее завтрашнего дня, 29 сентября. Однако ранее сегодня в CAS сообщили, что слушания отложены и возобновятся 9-10 ноября. Арбитры решили запросить дополнительную документацию на новые доказательства.

«Они ждут, пока кончится СВО, чтобы выбрать, на чью сторону встать. Это шутка, но в ней есть доля правды. Это неправильно, что дело длится так долго. Я думаю, что Камиле очень тяжело из-за этого. Она прекрасно понимает, что может набрать сумасшедшую форму. Я бы так жить и тренироваться не смог», — приводит слова Жулина ТАСС.