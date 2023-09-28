Ксения Столбова ответила Меган Дюамель на обвинения в употреблении допинга

Российская фигуристка Ксения Столбова, выступавшая в спортивной паре с Фёдором Климовым, ответила канадке Меган Дюамель, которая, рассуждая о допинге в сборной России, привела в пример именно их дуэт.

Выступая в подкасте на YouTube-канале The Skating Lesson, Дюамель связала пару Столбовой и Климова с доктором российской команды Шветским, с которым фигуристы якобы уединялись после шестиминутной разминки.

«Я бы тебя послала, но вижу, что ты и так оттуда!» — написала Столбова в соцсетях.

Ранее в употреблении допинга российских спортсменов обвинил американский фигурист Винсент Чжоу. Все эти «воспоминания» проходили на фоне слушаний по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, которые сегодня были неожиданно перенесены на 9-10 ноября из-за необходимости сбора дополнительных документов.