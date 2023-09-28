В Федерации фигурного катания США сделали заявление о переносе слушаний дела Валиевой

Глава Федерации фигурного катания США Трэйси Марек дала комментарий по поводу переноса слушаний дела российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS). Напомним, рассмотрение дела отложили до 9-10 ноября.

«Федерация фигурного катания США глубоко разочарована из-за новостей о переносе слушаний в CAS. Хотя мы осознаём сложности и временные затраты, присущие юридическим процессам, почти 600-дневное ожидание без решения, несомненно является ещё одним болезненным ударом для наших спортсменов. Мы подчёркиваем важность прозрачности в этом вопросе, поскольку это сильно влияет на наших атлетов», — приводит слова Марек USA Today.

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