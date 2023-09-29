«Оттягивают возможность возвращения Валиевой». Журова — о переносе слушаний в CAS

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о переносе рассмотрения допингового дела фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Рассмотрение дела Валиевой началось 26 сентября и должно было завершиться не позднее 29 сентября. Однако в третий день слушаний в CAS сообщили, что процесс отложен и возобновится 9-10 ноября. Арбитры решили запросить дополнительную документацию на новые доказательства.

«Это намеренное затягивание процесса, какие-то истории начали вспоминать, которых не было. Они оттягивают возможность возвращения Валиевой. Все это нервы, сколько они ее будут мучить? Это подвешенное состояние, в мире на нее все смотрят — то ли преступник, то ли нет.

Здесь нет ничего хорошего для психологии спортсмена. Нет сомнений, что это намеренное затягивание. Сначала специально огласили в конкретный момент факт положительной пробы, а теперь вот это», — приводит слова Журовой ТАСС.