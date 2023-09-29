Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Траньков: Дюамель на протяжении практически всей карьеры являлась открытой русофобкой

Траньков: Дюамель на протяжении практически всей карьеры являлась открытой русофобкой
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист, выступавший в парном катании, Максим Траньков, двукратный олимпийский чемпион, прокомментировал заявление канадской фигуристки Меган Дюамель о том, что россияне Ксения Столбова и Фёдор Климов часто уходили в раздевалку вместе с врачом после разминки на соревнованиях.

«Меган Дюамель на протяжении практически всей карьеры являлась открытой русофобкой, которая никогда не здоровалась с россиянами. Хуже соперницы, чем Дюамель, в плане взаимодействия у меня не было. Поэтому её клевета в сторону российских спортсменов не удивляет», — приводит слова Транькова издание «РИА Новости Спорт».

Также спортсмен добавил, что не хотел бы вмешиваться в конфликт Дюамель и Столбовой: «Не хочу влезать в спор двух женщин, потому что это не по-мужски. Думаю, что дамы сами разберутся. По крайней мере, одна из них точно дама».

Материалы по теме
Россия и США обвиняют друг друга в затягивании дела Валиевой. И здесь неправы все
Россия и США обвиняют друг друга в затягивании дела Валиевой. И здесь неправы все
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android