В МОК заявили, что хотели бы получить быстрое решение по допинговому делу Валиевой

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что организация не изменила свою позицию и всё ещё хотела бы получить быстрое решение по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Позиция МОК не изменилась. Мы хотели бы видеть быстрое решение в интересах заинтересованных спортсменов и честности соревнований», — приводит ТАСС заявление МОК.

Напомним, слушания по делу Валиевой проходили в Спортивном арбитражном суде (CAS) с 26 по 28 сентября. Процесс проходил в Лозанне (Швейцария), фигуристка участвовала в заседаниях по видеосвязи. В четверг, 28 сентября, стало известно, что слушания отложены и перенесены на 9-10 ноября, так как необходимо подготовить дополнительную документацию.