Фигурист Роман Костомаров научился плавать на протезах

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, который из-за последствий тяжёлой пневмонии лишился стоп и кистей рук, научился плавать в протезах.

«Идём, бежим, а теперь и плывём. Только вперёд», — подписал Костомаров видео в своём телеграм-канале.

«Хороший способ, чтобы плыть без рук и в протезах – это дельфином. Пусть не быстро, но можно», — говорит Роман в ролике.

Костомаров попал в реанимацию больницы Коммунарка с тяжелой формой пневмонии 10 января. Из-за длительного нахождения на аппаратах, поддерживавших жизнь спортсмена, у него развился некроз периферийных сосудов. Ступни и кисти рук Романа были ампутированы. Больницу Костомаров покинул спустя 175 дней на протезах и начал активно адаптироваться к жизни. Фигурист выступает в шоу, занимается фитнесом, футболом, а теперь ещё и плавает.