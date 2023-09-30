Антидопинговая организация Италии отказалась комментировать ситуацию Даниэля Грассля

Национальная антидопинговая организация Италии отказалась комментировать ситуацию вокруг итальянского фигуриста Даниэль Грассль, выступающего в одиночном фигурном катании, сообщает Anything GOEs. Напомним, Грассль нарушил антидопинговые правила, пропустив три допинг-теста.

По информации источника, представители Грассля заявили, что обоснования фигуриста, поданные им руководству, все ещё изучаются. Более того, ввиду физического и психологического стресса, вызванного ситуацией, Даниэль решил сделать перерыв, временно дистанцировавшись.

Напомним, ранее Итальянское антидопинговое агентство подтвердило, что Грассль нарушил антидопинговые правила, пропустив три пробы подряд. Решение о санкциях в отношении спортсмена пока не принято.